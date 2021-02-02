Бельгийский эксперт: Азербайджан показал всему миру, какой может быть война будущего

По словам Фербрюгген, являющейся сотрудницей Брюссельского университета на кафедре новых технологий, военных инноваций и вопросов контроля над вооружениями, примером того, по какому пути может пойти военный конфликт на той или иной территории в ближайшем будущем, является война в Нагорном Карабах е.

Осенью 2020 года Азербайджан показал всему миру, какой может быть война будущего. Об этом в своей статьей, опубликованной на сайте The Bulletin пишет эксперт Мааике Фербрюгген.

Представляющая группу исследователей военных инноваций Мааике Фербрюгген отмечает, что Азербайджан предпринял попытку применения чего-то похожего на атаку с помощью роя беспилотников: в небе могли одновременно находиться несколько ударно-разведывательных дронов, часть из которых наносила удары по наземным силам противника.

По словам бельгийской исследовательницы, в полной мере этот вариант ведения боевых действий атакой роем дронов считать нельзя, но: «…Азербайджан показал зачатки использования роя дронов в войне и то, какой будет сама война будущего».

Мааике Фербрюгген отмечает, что в полной мере использование роя дронов с высокой эффективностью возможно в том случае, если рой управляется искусственным интеллектом.

Эксперт добавила, что уже сегодня в различного рода шоу сотни и даже тысячи дронов могут участвовать согласованно, управляясь компьютерной программой. Мааике Фербрюгген пишет, что сложно себе представить последствия того, если тысячи дронов будут одновременно применены в боевых действиях.