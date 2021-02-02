В Азербайджане 152 новых больных COVID-19

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 152 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. В то же время 263 пациента выписаны после завершения лечения, говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров Азербайджана в четверг, 4 февраля.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались три человека, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Всего в Азербайджане выявлено 230 769 случаев заражения коронавирусом, из них 224 431 человек благополучно прошел лечение, 3 148 пациентов клиник скончались. Лечение 3 190 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период проведено 2 433 585 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 6 640 - за минувшие сутки.