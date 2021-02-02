На горячую линию «112» МЧС поступила информация о том, что на территории Гарадагского района Баку произошел пожар на нефтяной скважине, эксплуатация которой прекращена.

Как сообщили в МЧС, на место происшествия немедленно были привлечены соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны МЧС. Пожар был оперативно потушен, были предотвращены серьезные последствия. В настоящее время на территории соответствующими структурами принимаются меры безопасности.