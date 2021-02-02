Мировые СМИ: Эффективность вакцины "Спутник V" – большая победа Путина

Ведущие зарубежные СМИ обсуждают публикацию данных о высокой эффективности российской вакцины "Спутник V" и ее значении для России и мира, пишет РИА Новости.

Британская газета Independent признает, что широкое применение вакцины в РФ "задолго до завершения испытаний" породило скептическое отношение со стороны международного научного сообщества. Газета New York Times полагает, что сомнения возникли из-за того, что "Москва объявила о победе в гонке за вакциной", когда "другие вакцины проходили испытания".

"Несмотря на ранее существовавшие опасения по поводу того, как широко внедрялась российская вакцина – до получения достаточного количества данных о третьем этапе испытаний, – этот подход в некоторой степени сейчас оправдывается", - цитирует Independent вирусолога Джулиана Танг из Университета Лестера. Кроме того, следует отметить, что "подобные компромиссы о внедрении... вакцины были, если быть честными, приняты и в программе по вакцинации Великобритании", - добавляет он.

По мнению Wall Street Journal, опубликованные результаты вызывают доверие к возможностям российской науки и медицины и помогают отразить критику, с которой столкнулась Москва из-за быстрой разработки вакцины. Газета цитирует британского ученого и вирусолога Яна Джонса, который заявил, что "разработка вакцины "Спутник V" подверглась критике за неприличную поспешность", однако результат исследований, описанный в Lancet, "ясен, и научный принцип вакцинации продемонстрирован".

"Несмотря на ранее существовавшие опасения по поводу того, как широко внедрялась российская вакцина – до получения достаточного количества данных о третьем этапе испытаний, – этот подход в некоторой степени сейчас оправдывается", - цитирует Independent вирусолога Джулиана Танг из Университета Лестера. Кроме того, следует отметить, что "подобные компромиссы о внедрении... вакцины были, если быть честными, приняты и в программе по вакцинации Великобритании", - добавляет он.

По мнению Wall Street Journal, опубликованные результаты вызывают доверие к возможностям российской науки и медицины и помогают отразить критику, с которой столкнулась Москва из-за быстрой разработки вакцины. Газета цитирует британского ученого и вирусолога Яна Джонса, который заявил, что "разработка вакцины "Спутник V" подверглась критике за неприличную поспешность", однако результат исследований, описанный в Lancet, "ясен, и научный принцип вакцинации продемонстрирован".

Немецкое издание Handelsblatt отмечает, что "Спутник V" с эффективностью 91,6% приближается к вакцинам от Moderna и Biontech/Pfizer с эффективностью около 95% и значительно превосходит вакцину от Astra-Zeneca, эффективность которой составляет около 70%.

"Пандемия лишь усилила распределение сил с такими блоками как США, Европа, Китай..., хотя большим сюрпризом стала Россия", - приводит Pais слова профессора независимого технологического института Мексики Стефана Сберро.

Помимо Аргентины, Мексики и Боливии, Россия поставила вакцину еще в десяток стран, включая Белоруссию, Сербию, Израиль и ОАЭ и заключила предварительные договоренности с другими. Согласно данным центра инноваций в области глобального здравоохранения университета Дьюка, "Спутник V" - на третьем месте в мире по дозам, заказанным странами со средним и низким уровнем дохода, уступая лишь Pfizer/BioNTech и Moderna, отмечает издание.

New York Times подчеркивает, что "публикация, несомненно, поддержит продвижение вакцины со стороны российских властей дома и по всему миру, укрепив позицию Кремля в вакцинной дипломатии при помощи заслуживающего доверия заверения о безопасности продукта".