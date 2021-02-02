ПО «Азеригаз» обратилось к абонентам: «Не верьте ложной информации»

«Несмотря на достаточно подробную информацию, на различных интернет-ресурсах до сих пор циркулируют запутанные мнения по поводу замены газовых счетчиков. Следовательно, это сбивает с толку 2 миллиона 400 тысяч абонентов из группы "население", а также наводит тень на деятельность учреждения, обслуживающего столько абонентов. Еще раз отметим, что, согласно правилам, принятым Государственной службой по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджана, бытовые газовые счетчики снимаются с открытием на государственную поверку один раз в 5 лет для абонентской группы населения и один раз в 3 года для группы абонентов "не населения". Затем в Департаменте метрологии ПО «Азеригаз» проводится государственная проверка этих счетчиков при помощи современного оборудования, основанного на передовых мировых технологиях. Этот процесс проверки осуществляется прозрачно под наблюдением представителей Агентства по регулированию энергетических вопросов Министерства энергетики Азербайджанской Республики и под контролем специалистов Азербайджанского института метрологии. В указанном департаменте действуют их постоянные представители. А за последний месяц в ходе государственной проверки выяснилось, что некоторые абоненты, обеспеченные механическими и электронными счетчиками, утверждают, что при замене счетчиков регистрируют больший расход газа. В целях обеспечения прозрачности изучения данного вопроса с 26 января в Департаменте метрологии Производственного объединения «Азеригаз» во вторник и четверг каждой недели с 14:00 до 17:00 проводится «День открытых дверей». Все представители общественности, абоненты, эксперты, пресса и социальные сети были заранее приглашены в департамент для ознакомления с процессом проверки газовых приборов. Обращаясь к абонентам, высказавшим мнение о том, что их механические и электронные счетчики больше расходуют газ, было заявлено, что будут созданы условия для того, чтобы их счетчики были открыты и проверялись с их участием. Некоторые абоненты в соответствии с этим сдали свои счетчики на поверку. Однако утверждения о том, что на счетчиках был зарегистрирован большой расход газа, не нашли подтверждения. Результат проверки отражен в протоколе испытаний, этот документ подписали и представители других вышеупомянутых организаций. Министерство энергетики выступило с официальным заявлением по этому поводу.

Обратите внимание, что замена счетчиков для государственной проверки осуществляется в полном объеме без оплаты. А с 1 февраля при выполнении этого процесса выбор остается за абонентом. То есть он сам определит, будет ли новый счетчик, который будет установлен при замене, механическим-электронным или предоплаченным (смарт-карта).

Имея это в виду, мы еще раз просим тех, кто разделяет неправильные представления о газовых счетчиках, прийти на «Дни открытых дверей», которые будут продолжаться во вторник и четверг каждой недели с 14:00 до 17:00, чтобы они подробно ознакомились с этим процессом. Кроме того генеральный директор объединения Руслан Алиев каждую неделю в 14:00 в социальной сети Facebook отвечает на интересующие всех вопросы. Мы, как Производственное объединение «Азеригаз», всегда готовы к обсуждениям», - говорится в заявлении.