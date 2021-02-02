Nokia представила свой самый дешевый смартфон

Nokia представила доступный телефон 1.4 с двухдневной автономностью. Об этом сообщается на сайте компании, пишет «Лента.ру».

Модель получила пластиковый корпус, 6,51-дюймовый IPS-дисплей с вырезом под фронтальную пятимегапиксельную камеру. На задней панели устройства расположена двойная камера разрешением восемь и два мегапикселей. Также сзади находится дактилоскопический сенсор.

Представленный аппарат имеет процессор Qualcomm Snapdragon 215, комплектуется двумя или тремя гигабайтами оперативной и 32 или 64 гигабайтами встроенной памяти. Nokia 1.4 вышел с аккумулятором емкостью 4000 миллиампер-часов, рассчитанным на двое суток автономной работы. Это самый дешевый смартфон в актуальной линейке Nokia.

Также новый гаджет получил Android Go и гарантию трехлетних обновлений безопасности. По словам производителя, в ближайшее время смартфон можно будет обновить до Android Go версии 11.