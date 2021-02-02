Нателла Рустамова, автор haqqin.az 19:29

В конце января - начале февраля сводки с фронта борьбы с COVID-19 во всем мире стали внушать надежду на то, что активность коронавируса пошла на спад. Об этом, во всяком случае, говорят цифры статистики новых заражений и смертей. Обнадеживают эти цифры и в нашей стране. На фоне декабрьских четырех с лишним тысяч февральские 77, 159,162, 152 новых заражений при увеличивающемся числе вылечившихся выглядят весьма оптимистично. Но так ли все хорошо в действительности? Многочисленные сообщения солидных лабораторий мира и известных вирусологов свидетельствуют, что коронавирус не только не собирается сдаваться, а, напротив, активно мутирует, и пока непонятно, насколько эффективными против новых штаммов будут изобретенные вакцины, на которые уповают вирусологи. Вакцинироваться, безусловно, надо – хотя бы потому, что пока это наиболее действенный способ уберечься от ковида самому и остановить его в окружающем пространстве, но никто в мире сегодня не даст ответа на вопрос, когда закончится пандемия.

В Азербайджане тоже, судя по всему, преждевременно обрадовались – уже налицо некоторый рост инфицирования, что, однако, было и ожидаемо и объяснимо. В первую очередь это связано со снятием многих карантинных ограничений. Начали работать объекты общепита – рестораны, кафе и т.д. Открылись парикмахерские. Сначала ученики младших классов, а теперь и старшеклассники, а за ними и студенты начинают посещать занятия, то есть обучаться очно 2-3 раза в неделю. Через неделю и малыши будут ходить в детские сады. Ну и сразу же первые данные о зараженных учениках и учителях. Благо пока единицы, но наверняка их будет больше. Конкретных данных об инфицированных в парикмахерских и кафе, куда радостно ринулись люди, чтобы наконец постричься и посидеть с друзьями (пусть и в ограниченном количестве) нет. Увеличение контактов между людьми однозначно влечет за собой рост заражения – это закон любого инфекционного заболевания, тем более такого контагиозного, то есть заразного, как COVID-19. Все как-то расслабились, рано обрадовавшись, что пошел спад, забыв, что инфекцию удалось обуздать только самыми строгими карантинными мерами. К тому же некоторые до сих продолжают относится к коронавирусу, как к практической реализации теории всемирного заговора. По сравнению с зимой прошлого года таких, правда, поубавилось – невозможно оставаться скептиком, когда тяжело заболел родственник, умер сосед, попала в ковидную больницу целая семья у сотрудника. Но так хочется думать, что именно тебя, твоих близких эта зараза минует, обойдет, и ничего не случится, если вопреки всем запретам отметить свой юбилей в шумной компании. А уж свадьба детей вообще дело святое – как не сыграть ее «достойно», с как минимум сотней гостей… Да и в последний путь родного человека нужно проводить, как требуют обычаи – с максимальным числом провожающих. Эсэмэс ведь наконец отменили… Увы, сообщения о таких рискованных торжествах и в Баку, и в регионах то и дело мелькают в СМИ. И начинается цепная реакция заражений!

Сказывается и странное стремление нашего населения как-то обойти закон, обмануть разные контролирующие органы. Прямо игра в русскую рулетку – обойдется или нет, оштрафуют или не придется отдавать свои кровные? Хотя в случае с карантинными санкциями в нашей стране для многих штрафы совсем небольшие. Во всяком случае на фоне затрат на те же свадьбы и дружеские посиделки в ресторане. Всего-то 200 манатов с человека и 300 с владельца нарушающего объекта. Те, кто победнее, в рестораны и в лучшие времена не особо заглядывали. Ну а предусмотренную еще несколько месяцев назад уголовную ответственность за нарушение, скажем, самоизоляции, и вовсе применяли не более чем 3-5 раз. Так, может, в этом дело все дело? Может, наше государство чересчур деликатно, щадяще определяло штрафные санкции для нарушителей карантинных установок? В Германии, к примеру, за появление в общественном месте без маски (спущенную с носа тоже) штраф 150 евро, а «прогулка» по улице инфицированных или компания из более чем 5 человек даже в собственной квартире и вовсе грозит неминуемым заключением в тюрьму. В Израиле, где штрафы доходят до 200 евро, правительство на днях объявило об их удвоении. Там все еще закрыты музеи, рынки, парикмахерские и салоны красоты, а гражданам без уважительной причины запрещено отдаляться от домов более чем на километр и заходить в гости. За все неумолимый штраф, а за более серьезные нарушения - лишение свободы от трех лет до семи лет. При этом именно в этой стране значительный спад заражений и самая массовая вакцинация. В Австралии за отказ от самоизоляции граждане, зараженные коронавирусом, могут быть лишены свободы сроком до года или приговорены к штрафу в размере до 50 тыс долларов. В Китае, где сегодня тоже наиболее благоприятная ситуация с ковидом, нарушение условий карантина может караться штрафом, арестом или тюремным заключением до трех лет. Причем штраф до 700 долларов.