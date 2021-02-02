В Армении ужесточают меры наказания: пожизненное заключение за госизмену

Постоянная комиссия Национального собрания Армении по государственно-правовым вопросам под председательством Владимира Варданяна обсудила законодательную инициативу, предусматривающую ужесточение мер наказания за государственную измену и шпионаж. Об этом сообщает пресс-служба парламента Армении.

Комиссия предлагает 15-20 лет лишения свободы за государственную измену с конфискацией имущества или без таковой, либо пожизненное заключение, а также 12-20 лет тюрьмы за шпионаж.

Авторы предлагаемых изменений в Уголовный кодекс Армении - депутаты Ваге Энфиаджян, Наира Зограбян, Ивета Тоноян. Все они представляют оппозиционную фракцию "Процветающая Армения".

Доработанный проект получил положительное заключение. В скором времени он будет обсужден в парламенте.