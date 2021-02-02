Взрыв в Агдаме: погиб азербайджанский солдат
Днем 4 февраля на территории Агдамского района произошел взрыв. В результате происшествия погиб солдат Зейналов Губад Ислам оглы, сообщает Минобороны Азербайджана.
Двое других военнослужащих Азербайджанской Армии, Бабаев Немат Новруз оглы и Маликмамедов Балагардаш Мубариз оглы, получили телесные повреждения различной степени. В настоящее время раненые находятся под наблюдением врачей, и их жизни ничего не угрожает.
По данному происшествию возбуждено уголовное дело, ведется следствие.