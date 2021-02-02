Лавров о готовности Москвы нормализовать отношения с США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в четверг первый телефонный разговор с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном и поздравил его со вступлением в должность, выразив настрой к конструктивному диалогу по широкому кругу вопросов. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"4 февраля Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Поздравив собеседника с вступлением в должность, министр выразил готовность к конструктивному диалогу по широкому спектру тем", - сообщили в российском дипведомстве.

Лавров и Блинкен также обсудили перспективы Договора по открытому небу.

"Была затронута проблематика обеспечения предсказуемости в сфере контроля над вооружениями с учетом выхода США из Договора о РСМД, а также в контексте перспектив Договора по открытому небу", - указали в российском дипведомстве.

Лавров и Блинкен также высказались за налаживание взаимодействия РФ и США по разработке вакцин от коронавируса.

Лавров подтвердил госсекретарю США готовность Москвы к совместной работе по нормализации двусторонних отношений.

Лавров и Блинкен договорились поддерживать постоянные рабочие контакты.