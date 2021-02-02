Сидги Шевкет, главный редактор Azeri Daily, автор haqqin.az 23:19

В последние годы всё чаще раздаются голоса о моральном банкротстве системы международных отношений, начало которой было положено после окончания Второй мировой войны. Как известно, основой этой системы является Организация Объединённых Наций и её специализированные учреждения, которые теоретически должны исполнять свои функции беспристрастно и на благо человечества в целом. Однако на деле это далеко не всегда так. Одним из элементов этой системы, в котором наиболее остро проявились противоречия между теорией и практикой, является ЮНЕСКО - Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры. Кто платит, тот и заказывает культуру В этом году должны состояться очередные выборы на пост генерального директора ЮНЕСКО, так как заканчивается срок полномочий Одри Азулай, избранной на этот пост в 2017 году. Хотя официальный процесс выборов еще не начался, ряд стран уже начали предпринимать серьёзные усилия для избрания тех, кого они считают подходящими для этой должности. В частности, Франция хочет, чтобы Одри Азулай, француженка марокканского происхождения, бывшая в своё время министром культуры этой страны, была переизбрана. Это вызывает справедливое недовольство ряда стран-членов ЮНЕСКО.

Текущие процессы внутри организации показывают, что ЮНЕСКО находится в водовороте серьёзных противоречий. С одной стороны, страны, которые заявляют, что являются колыбелью демократии и защитниками прав человека, а также надлежащего управления на национальном и глобальном уровнях, и которые говорят о необходимости соблюдать международные правила, пытаются повлиять на избирательный процесс в своих интересах. С другой стороны, ЮНЕСКО является межправительственной организацией, которая обязана по своему уставу быть беспристрастной и объективной. Каждый, кто работает в этой организации, от директора до рядового сотрудника, должен действовать в интересах всех государств-членов, в интересах человечества, как единого целого. Тот факт, что отдельные страны стараются взять под свой контроль эту организацию, используя те или иные закулисные методы, даёт основание утверждать, что ЮНЕСКО служит другим целям, чем заявленные ею принципы. По мнению многих экспертов, будучи формально межгосударственной организацией, ЮНЕСКО в реальности ведёт себя скорее как своего рода неправительственная организация, чьи действия находятся под влиянием тех или иных стран и их лоббистких групп по принципу - кто платит, тот и заказывает музыку. Нет сомнений, что такие шаги наносят сокрушительный удар по авторитету ЮНЕСКО. И это особенно прискорбно, потому что сложно придумать лучший механизм для глобального сотрудничества в области культуры, науки и образования. К сожалению, эта организация, становится жертвой политических игр, что в свою очередь ведёт к сомнениям в её объективности и справедливым вопросам о том, можно ли ещё верить её словам и доверять её оценкам. Эти вопросы особенно остро стоят сейчас и для нашей страны. В настоящее время ЮНЕСКО выразила желание отправить свою миссию в нашу страну. Однако в самой уже заявке эта организация поставила объективность своей ещё не состоявшейся миссии под сомнение. Необходимость миссии, руководство ЮНЕСКО объясняет обеспокоенностью судьбой христианских памятников на освобожденных Азербайджаном территориях! Да, именно так. Полностью забыв о сотнях разрушенных, осквернённых и уничтоженных памятниках национального достояния азербайджанского народа - библиотеках, мечетях, храмах, дворцах и музеях, о тысячах вывезенных армянскими оккупантами музейных экспонатах, ЮНЕСКО печётся лишь о сохранности армянских памятников культуры, которые по их мнению якобы находятся под угрозой.

На службе у неоколониализма После этого, как мы можем рассчитывать на объективность результатов миссии ЮНЕСКО, как мы можем быть уверены, что эта миссия, явно находящаяся под влиянием внешних сил, не подготовит необъективный отчет в интересах Армении? Более того, примечательным фактом является то, что долгие годы ЮНЕСКО отказывалась направлять мониторинговую миссию в Карабах, несмотря на то, что наша страна неоднократно обращалась с подобной просьбой. То есть пока Карабах был под армянской оккупацией, и армянские вандалы целенаправленно и последовательно выкорчёвывали все следы азербайджанского присутствия на этих землях, ЮНЕСКО отмалчивалась. Сейчас же, после освобождения этих земель, эта организация вдруг воспылала прямо таки желанием отправить сюда миссию. В чём кроется причина столь странного перерождения, если не в полной ангажированности и политизации данной организации? Похоже, что ряд государств, пытающихся представить себя оплотом демократии и прав человека, на самом деле не особо и уважают глобальный гуманизм и мультикультурные ценности, а используют эти концепции только как инструмент своей политики. Многие влиятельные страны стремятся создать своего рода монополию на управление в международных организациях только в своих интересах. Такие шаги представляют собой новый вид неоколониализма, причём эта тенденция просматривается со многих сторон. И не всегда со стороны тех государств, которых обычно пытаются обвинить в попытках установить мировую гегемонию. Отметим, что ярым критиком ЮНЕСКО уже давно являются Соединённые Штаты Америки, которые даже покинули ряды этой организации. С 1 января 2019 года Соединенные Штаты, а с ними и Израиль формально покинули ЮНЕСКО. Основной причиной стало то, что в этой организации, по мнению американского и израильского особенно ярко проявляется антиизраильская предвзятость. Администрация Трампа подала уведомление о выходе в октябре 2017 года, и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху последовал этому примеру.

Стоит отметить, что Соединенные Штаты и раньше выходили из ЮНЕСКО. Администрация Рейгана поступила так в 1984 году, потому что считала агентство плохо управляемым, коррумпированным и использованным для продвижения советских интересов. США вернулись лишь в 2003 году. В этот раз, ЮНЕСКО была подвергнута критике за её предвзятость по отношению к Государству Израиль. В последние годы Израиль часто критиковал ЮНЕСКО из-за неоднократных резолюций, игнорирующих и преуменьшающих его историческую связь со Святой Землей и объявляющих древние еврейские места памятниками исключительно палестинского наследия. Кульминацией стало предоставление Палестине полноправного членства в этой межправительственной организации в 2011 году, хотя она имеет лишь статус наблюдателя в ООН. "К сожалению, ЮНЕСКО ведёт систематическую дискриминацию в отношении Израиля, и эта организация используется для того, чтобы переписать историю людьми, которые ненавидят еврейский народ и государство Израиль", - заявили тогда в Министерстве иностранных дел еврейского государства. И теперь, перефразируя, мы можем сказать то же самое и про отношение ЮНЕСКО к Азербайджану. Эту организацию активно используют для того, чтобы переписать историю региона и поставить под сомнение право нашего народа на Карабах. В определённой мере заказчиков подобной политики можно понять. С точки зрения международного права невозможно поставить под сомнение территориальную целостность азербайджанского государства. И в свете этого, представляется крайне затруднительной возможность с международно-правовой точки зрения бросить тень на результаты Отечественной войны 2020 года, в ходе которой азербайджанский народ сумел освободить свои территории и отстоять свою территориальную целостность. Однако недоброжелателям показалось вполне приемлемым сделать это в культурной и моральной, как им казалось, области. Если невозможно формально признать Карабах вне Азербайджана, то почему не превратить его в "колыбель армянской культуры и истории" путём агрессивного воздействия на мировое общественное мнение?

Даешь китайское ЮНЕСКО! Именно с этим и связано то, что в заявке ЮНЕСКО об отправке миссии в регион нет ни слова об азербайджанских памятниках. Только объекты армянского христианского наследия, которые якобы находятся под угрозой уничтожения. То есть возникает своего рода иерархия памятников, которая носит явно предвзятый и ничем необоснованный характер. И здесь дело не в неприятии чиновниками этой организации исламской культуры. Отнюдь. По отношению к тому же Израилю они создают иную иерархию, где явное предпочтение отдаётся именно мусульманским святыням. Конечно, многие памятники на территории Израиля и Палестины имеют значимость как для евреев, так и для арабов, но, согласитесь, нельзя же их всех однозначно объявлять наследием палестинских арабов, полностью игнорируя исторические факты и права целого народа! Так что, скорее всего, здесь дело гораздо сложнее. На ЮНЕСКО оказывается неподобающее влияние по нескольким направлениям. Когда-то в 1980-х годах американская администрация считала, что агентство находится под чрезмерным влиянием СССР. Сегодня ситуация другая. При всём том, что левацкие настроения продолжают захлёстывать эту некогда авторитетную организацию (не секрет, что та же самая Одри Азулай является членом именно Социалистической партии Франции), она стала многократно ангажированной, готовой за те или иные преференции ублажать интересы тех или иных лоббистских групп. Например, Китай очень активно работает в сфере образовательных программ ЮНЕСКО. Пекин уже давно пытается передислоцировать Международное бюро просвещения из Женевы в Шанхай. Это вспомогательное бюро ЮНЕСКО поддерживает правительства в разработке учебных программ для школ во всём развивающемся мире. И предлагаемый шаг является лишь последним из ряда маневров, направленных на подчинение ЮНЕСКО интересам Китая.

С другой стороны, сильное влияние имеет туристическое лобби. Естественно, что объекты культурного и исторического наследия являются своеобразным магнитом для туристов по всему миру. Некоторые наблюдатели отмечают, что список всемирного наследия явно политизирован, поскольку процесс выбора объектов наследия всё более определяется политическим влиянием стран и национальными стратегическими интересами. Эксперты отмечают, что с 1993 года Комитет всемирного наследия внёс в список более 40 культурных объектов, получивших отрицательную рекомендацию Консультативный органов организации, которым согласно Конвенции о всемирном наследии обычно поручается оценка заявок. Несмотря на то, что внесение в список не гарантирует большей защиты, а доступ к финансовым ресурсам ЮНЕСКО очень ограничен, внесение в список привлекает внимание доноров и коммерческих фирм, и страны могут рекламировать свои объекты всемирного наследия как туристические направления. Более того, в некоторых случаях внесение в список стало для стран политическим инструментом для защиты своих суверенных интересов, используя глобальное наследие как инструмент в международных отношениях. Искомый вопрос: что делать? Главным вопросом является, что делать нашей стране в связи со всей этой вакханалией? Самым простым, конечно, было бы просто уйти, хлопнув дверью. Однако, как можно видеть на примере тех же Израиля и США, подобный подход чреват ещё более негативными последствиями. Если вас где-то нет, то вашим врагам и недоброжелателям гораздо легче очернять вас и продвигать свою повестку. Да, можно уйти, потеряв рычаги какого-либо влияния на развитие событий, но это не будет означать, что покинутая вами организация потеряет рычаги давления на вас и не будет использовать эти рычаги для продвижения интересов ваших недругов.