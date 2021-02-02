Вздутие живота назвали симптомом смертельно опасной болезни

Вздутие живота может указывать не только на чрезмерное употребление продуктов, вызывающих повышенное газообразование, но и на рак кишечника. Об этом пишет Express со ссылкой на данные Британской онкологической ассоциации.

Вздутие брюшной полости, как правило, указывает на асцит – состояние, при котором в животе скапливается жидкость. Однако асцит, в свою очередь, является первым признаком развития онкологического заболевания.

Помимо рака, существует множество других состояний, которые могут вызвать вздутие живота. Это, например, гастропарез, синдром раздраженного кишечника, глютеновая болезнь, запор.

В любом случае причину возникновения вздутия необходимо установить у врача и пройти соответствующее лечение, рекомендуют специалисты.

Ранее стало известно, что чернослив уменьшает риск развития рака толстой кишки. Кроме того, данный фрукт содержит марганец и медь, которые обладают антиоксидантными свойствами и защищают здоровые клетки от повреждений.