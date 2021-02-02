«Америка возвращается»: Байден очертил внешнеполитический курс США

Президент США Джо Байден произнес свою первую внешнеполитическую речь в Госдепартаменте, которая во многом была упреком в адрес его предшественника Дональда Трампа, однако были и совершенно новые моменты, например, внимание к среднему классу. Такое мнение о выступлении Байдена в Госдепартаменте публикует журнал Foreign Policy.

«Это в значительной степени было упреком в адрес бывшего президента Дональда Трампа. Байден объявил миру, что Америка возвращается, дипломатия возвращается в центр внешней политики… Байден заявил о намерении заставить мир забыть о четырех турбулентных годах президентства Трампа и вместо этого вновь увидеть в США мирового лидера», — цитирует его журнал.

В ходе своего выступления американский президент критически отозвался о Китае. Он раскритиковал действия Пекина, назвав его «самым серьезным нашим конкурентом». В то же время Байден пообещал работать с Китаем, «когда это будет в американских интересах».

Байден анонсировал ряд отдельных шагов во внешней политике новой администрации США. В частности, будет прекращена поддержка просаудовских сил, участвующих в гражданской войне в Йемене. Также Байден заморозит решение своего предшественника, Дональда Трампа, о переброске части американского контингента, расположенного в Германии - речь идет почти о 10 тысячах солдат. США также собираются активнее принимать у себя беженцев из других стран.

Кроме того, Байден анонсировал президентский меморандум, посвященный защите прав ЛГБТ-сообщества по всему миру.