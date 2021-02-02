БТА об угоне автобуса в Сумгаите

Бакинское транспортное агентство распространило информацию об угоне автобуса в Сумгаите.

В сообщении говорится, что накануне вечером в Сумгаите был зарегистрирован факт совершения автохулиганства водителем пассажирского автобуса.

"На некоторых новостных сайтах и в социальных сетях появилась не соответствующая действительности информация о том, что автобус якобы принадлежит Бакинскому транспортному агентству. Для информации сообщаем, что транспортное средство, на котором было зарегистрировано автохулиганство, принадлежит ООО Haliq Faigoğlu. Автобус с государственным регистрационным знаком 10-TG-816 эксплуатируется на регулярной маршрутной линии №114.

В настоящее время по факту проводится тщательное расследование. В агентство были вызваны ответственные лица ООО Haliq Faigoğlu. Общественности будет предоставлена подробная информация по этому вопросу", - говорится в сообщении агентства.