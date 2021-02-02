Премьер-министр Армении Никол Пашинян недоволен работой главы МИД Ары Айвазяна, так что его могут отправить в отставку или он сам напишет заявление об уходе. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет газета «Грапарак».

"Оказывается, премьеру Николу Пашиняну не понравились заявления Айвазяна в Москве касательно Турции: по возвращении министра у них состоялся жесткий разговор, премьер сделал министру замечание", - уточняет армянское издание.

Речь идет о визите армянского дипломата в Москву 7 декабря. На пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым, отвечая на вопрос журналиста о нормализации отношений между Ереваном и Анкарой, Айвазян напомнил о событиях 1915 года, обвинил Турцию в агрессивной политике в отношении Армении и раскритиковал ее роль во Второй Карабахской войне.