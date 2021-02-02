Арестовали главаря "Аль-Каиды на Аравийском полуострове"

Лидер террористической группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове" Халид Батарфи был арестован еще в октябре в Йемене, следует из доклада, представленного группой мониторинга в Совет Безопасности ООН.

"Группировка "Аль-Каида на Аравийском полуострове" испытывала серьезные проблемы в конце 2020 года. Ее лидер Халид Батарфи в октябре был арестован в городе Эль-Гайда в провинции Эль-Махра", - цитирует РИА Новости документ.

Наблюдатели сообщают, что заместитель главаря Саад Атеф аль-Авлаки был убит в ходе той же операции.

Еще осенью 2018 года Госдепартамент США объявил о повышении с пяти до десяти миллионов долларов размера вознаграждения за информацию, которая поможет в поимке Батарфи.