Помпео раскритиковал программную речь Байдена

США не могут позволить себе при президенте Джо Байдене вернуться к внешнеполитическому курсу бывшего главы государства Барака Обамы. Такое мнение выразил экс-госсекретарь США Майкл Помпео, сообщают «Известия».

Ранее Байден произнес программную речь в Госдепартаменте о внешнеполитическом курсе его команды, и ключевой тезис в его выступлении заключался в том, что «Америка вернулась».

«Имеет ли он в виду, что Америка вернулась к тому времени, когда под контролем «Исламского государства» был халифат, который по территории был равен Великобритании? Я надеюсь, что нет. Президент Трамп и наша команда с этим разобрались», — отметил Помпео.

Кроме того, Помпео выразил надежду, что фраза Байдена «Америка вернулась» не означает верховенства Китая и захвата выходцами из КНР миллионов рабочих мест в США.

Бывший госсекретарь США также не смог понять, как именно при Байдене будут складываться отношения с союзниками и противниками. В частности, какими в действительности будут контакты с Израилем и Ираном. «Я не уверен, что американцы могут позволить себе еще восемь лет внешней политики, которая была при Бараке Обаме», — добавил Помпео.

В своей речи по внешней политике Байден назвал Китай главным конкурентом США.