Staycation – новый тренд в туризме

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За последний год тысячи людей по всему миру узнали, что такое Staycation, и стали больше ценить этот тренд в туризме. Сегодня уже не имеет никакого смысла тратить большие деньги на длительные поездки, хорошей альтернативой отпуска за границей является отпуск в стиле Staycation. Staycation (от английского «stay» – оставаться и «vacation» – отпуск) означает отпуск недалеко от дома.

Все преимущества Staycation налицо: без опозданий на рейс, забытых бронирований, сборов чемоданов и уставших или голодных детей. Вы можете провести этот отдых действительно с теми, с кем вам хотелось бы: родными, друзьями, детьми и даже с вашими любимыми домашними животными. Но, несмотря на всю простоту проведения Staycation и низкую стоимость такого вида отдыха, вам все равно необходимо заранее подумать о планировании и организации досуга. Важно грамотно спланировать все возможные расходы. А чтобы вдохновить вас на Staycation, мы приглашаем вас ознакомиться с нашей подборкой мест для отдыха в Азербайджане и чек-листами. Шеки Богатое историческое наследие, множество архитектурных памятников, обилие потрясающе красивых пейзажей — за этим в первую очередь едут в Шеки. И еще, чтобы купить изделия местных ремесленников, слава о которых гремела еще во времена расцвета Великого Шелкового пути. Ну и, разумеется, отведать настоящий пити и наивкуснейшую шекинскую пахлаву, насладиться видами гор и межгорных долин, изрезанных ущельями с многочисленными родниками, ручьями, водопадами. Вся эта красота обрамлена зеленым ковром из густых лесов и альпийских лугов. Чек-лист для Шеки: Осмотреть Дворец шекинских ханов

Познать искусство изготовления келагаи

Насладиться наивкуснейшим пити

Заблудиться во фруктовых садах (bio garden)

Отведать шекинскую халву у настоящего халвачи

Посетить албанскую церковь в селе Киш

Позавтракать в караван-сарае Предложение от PASHA Travel: Sheki Marxal 5* – 110 AZN за ночь на двоих, включая завтрак.

Губа Проехав всего два часа в северном направлении страны, вы оказываетесь в историческом городе, основанном в IV веке, известном старинными мечетями, славящемся своими уникальными коврами. Только в Губинском районе можно встретить самобытные села – своего рода этнографические музеи под открытым небом, в каждом из которых народы, проживающие в них, говорят на своем уникальном языке. А еще Губу называют краем яблок – растянувшиеся на километры сады с самыми вкусными и сочными плодами сделали его известным далеко за пределами Азербайджана. Чек-лист для Губы: Зайти в губинские мечети

Посетить Мемориальный комплекс геноцида

Поздороваться с жителями Хыналыга

Сходить в Дом-музей Аббасгулу ага Бакиханова

Отведать Qubanın ağ alması

Заглядеться на водопад Афурджа

Оценить мастерство ковроткачей в местных мастерских Предложение от PASHA Travel: Quba Palace 5* – от 130 AZN за ночь на двоих, включая завтрак.

Шахдаг Азербайджан с недавнего времени славится не только своим гостеприимством, наивкуснейшей кухней и необыкновенной красотой, но и первоклассными горнолыжными курортами. Покрытая слоем снега гора Шахдаг — признанный рай для адептов горнолыжного спорта, число которых среди наших соотечественников значительно увеличилось в последнее время. Горнолыжные курорты Шахдага предлагают ухоженные трассы, отличный сервис, развитую инфраструктуру и множество развлечений помимо катания на лыжах. Чек-лист для Шахдага: Совершить захватывающую поездку на канатной дороге

Встать на лыжи (даже если не собираетесь кататься)

Встретить утро на балконе с видом на белоснежные горы

Выпить горячий ароматный латте в отеле

Прокатиться со склона горы так быстро, как раньше не пробовали

Сделать смешное фото, лежа на снегу

Насладиться вкусным ужином после активного дня Предложение от PASHA Travel: Pik Palace 5* – от 190 AZN за ночь на двоих, включая завтрак и тур на ваш выбор от bakusightseeing.com