Staycation – новый тренд в туризме

За последний год тысячи людей по всему миру узнали, что такое Staycation, и стали больше ценить этот тренд в туризме. Сегодня уже не имеет никакого смысла тратить большие деньги на длительные поездки, хорошей альтернативой отпуска за границей является отпуск в стиле Staycation.

Staycation (от английского «stay» – оставаться и «vacation» – отпуск) означает отпуск недалеко от дома.

Все преимущества Staycation налицо: без опозданий на рейс, забытых бронирований, сборов чемоданов и уставших или голодных детей. Вы можете провести этот отдых действительно с теми, с кем вам хотелось бы: родными, друзьями, детьми и даже с вашими любимыми домашними животными.

Но, несмотря на всю простоту проведения Staycation и низкую стоимость такого вида отдыха, вам все равно необходимо заранее подумать о планировании и организации досуга. Важно грамотно спланировать все возможные расходы.

А чтобы вдохновить вас на Staycation, мы приглашаем вас ознакомиться с нашей подборкой мест для отдыха в Азербайджане и чек-листами.

Шеки

Богатое историческое наследие, множество архитектурных памятников, обилие потрясающе красивых пейзажей — за этим в первую очередь едут в Шеки. И еще, чтобы купить изделия местных ремесленников, слава о которых гремела еще во времена расцвета Великого Шелкового пути.  Ну и, разумеется, отведать настоящий пити и наивкуснейшую шекинскую пахлаву, насладиться видами гор и межгорных долин, изрезанных ущельями с многочисленными родниками, ручьями, водопадами. Вся эта красота обрамлена зеленым ковром из густых лесов и альпийских лугов. 

Чек-лист для Шеки: 

  • Осмотреть Дворец шекинских ханов

  • Познать искусство изготовления келагаи

  • Насладиться наивкуснейшим пити

  • Заблудиться во фруктовых садах (bio garden)

  • Отведать шекинскую халву у настоящего халвачи

  • Посетить албанскую церковь в селе Киш

  • Позавтракать в караван-сарае

Предложение от PASHA Travel: 

Sheki Marxal 5* – 110 AZN за ночь на двоих, включая завтрак.

Губа

Проехав всего два часа в северном направлении страны, вы оказываетесь в историческом городе, основанном в IV веке, известном старинными мечетями, славящемся своими уникальными коврами. Только в Губинском районе можно встретить самобытные села – своего рода этнографические музеи под открытым небом, в каждом из которых народы, проживающие в них, говорят на своем уникальном языке. А еще Губу называют краем яблок – растянувшиеся на километры сады с самыми вкусными и сочными плодами сделали его известным далеко за пределами Азербайджана.

Чек-лист для Губы: 

  • Зайти в губинские мечети

  • Посетить Мемориальный комплекс геноцида

  • Поздороваться с жителями Хыналыга

  • Сходить в Дом-музей Аббасгулу ага Бакиханова

  • Отведать Qubanın ağ alması

  • Заглядеться на водопад Афурджа

  • Оценить мастерство ковроткачей в местных мастерских

Предложение от PASHA Travel: 

Quba Palace 5* – от 130 AZN за ночь на двоих, включая завтрак.

Шахдаг

Азербайджан с недавнего времени славится не только своим гостеприимством, наивкуснейшей кухней и необыкновенной красотой, но и первоклассными горнолыжными курортами. Покрытая слоем снега гора Шахдаг — признанный рай для адептов горнолыжного спорта, число которых среди наших соотечественников значительно увеличилось в последнее время. Горнолыжные курорты Шахдага предлагают ухоженные трассы, отличный сервис, развитую инфраструктуру и множество развлечений помимо катания на лыжах. 

Чек-лист для Шахдага:

  • Совершить захватывающую поездку на канатной дороге

  • Встать на лыжи (даже если не собираетесь кататься)

  • Встретить утро на балконе с видом на белоснежные горы

  • Выпить горячий ароматный латте в отеле

  • Прокатиться со склона горы так быстро, как раньше не пробовали

  • Сделать смешное фото, лежа на снегу

  • Насладиться вкусным ужином после активного дня 

Предложение от PASHA Travel: 

Pik Palace 5* – от 190 AZN за ночь на двоих, включая завтрак и тур на ваш выбор от bakusightseeing.com

Надеюсь, мы вас заинтересовали … А если это так, приглашаем вас ознакомиться с новым продуктом PASHA Travel в рамках кампании по развитию местного туризма «Gəzməyə Vətən Yaxşı». 

Хотим еще раз напомнить, что очутиться в сказке можно и дома, а чудесный и запоминающийся отдых находится всего на расстоянии одного клика на платформе https://gezmeyevetenyaxsi.az, а также платформы уникальных туров по Баку и регионам www.bakusightseeing.com 

А если вы не можете решить куда поехать и вам нужен совет, то мы всегда рады вашему звонку или е-майлу

+994 50 286 0102

[email protected] 

Всегда Ваш,

PASHA Travel

www.instagram.com/pashatravel.az 