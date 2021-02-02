Staycation – новый тренд в туризме
За последний год тысячи людей по всему миру узнали, что такое Staycation, и стали больше ценить этот тренд в туризме. Сегодня уже не имеет никакого смысла тратить большие деньги на длительные поездки, хорошей альтернативой отпуска за границей является отпуск в стиле Staycation.
Staycation (от английского «stay» – оставаться и «vacation» – отпуск) означает отпуск недалеко от дома.
Все преимущества Staycation налицо: без опозданий на рейс, забытых бронирований, сборов чемоданов и уставших или голодных детей. Вы можете провести этот отдых действительно с теми, с кем вам хотелось бы: родными, друзьями, детьми и даже с вашими любимыми домашними животными.
Но, несмотря на всю простоту проведения Staycation и низкую стоимость такого вида отдыха, вам все равно необходимо заранее подумать о планировании и организации досуга. Важно грамотно спланировать все возможные расходы.
А чтобы вдохновить вас на Staycation, мы приглашаем вас ознакомиться с нашей подборкой мест для отдыха в Азербайджане и чек-листами.
Шеки
Богатое историческое наследие, множество архитектурных памятников, обилие потрясающе красивых пейзажей — за этим в первую очередь едут в Шеки. И еще, чтобы купить изделия местных ремесленников, слава о которых гремела еще во времена расцвета Великого Шелкового пути. Ну и, разумеется, отведать настоящий пити и наивкуснейшую шекинскую пахлаву, насладиться видами гор и межгорных долин, изрезанных ущельями с многочисленными родниками, ручьями, водопадами. Вся эта красота обрамлена зеленым ковром из густых лесов и альпийских лугов.
Чек-лист для Шеки:
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Осмотреть Дворец шекинских ханов
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Познать искусство изготовления келагаи
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Насладиться наивкуснейшим пити
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Заблудиться во фруктовых садах (bio garden)
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Отведать шекинскую халву у настоящего халвачи
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Посетить албанскую церковь в селе Киш
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Позавтракать в караван-сарае
Предложение от PASHA Travel:
Sheki Marxal 5* – 110 AZN за ночь на двоих, включая завтрак.
Губа
Проехав всего два часа в северном направлении страны, вы оказываетесь в историческом городе, основанном в IV веке, известном старинными мечетями, славящемся своими уникальными коврами. Только в Губинском районе можно встретить самобытные села – своего рода этнографические музеи под открытым небом, в каждом из которых народы, проживающие в них, говорят на своем уникальном языке. А еще Губу называют краем яблок – растянувшиеся на километры сады с самыми вкусными и сочными плодами сделали его известным далеко за пределами Азербайджана.
Чек-лист для Губы:
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Зайти в губинские мечети
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Посетить Мемориальный комплекс геноцида
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Поздороваться с жителями Хыналыга
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Сходить в Дом-музей Аббасгулу ага Бакиханова
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Отведать Qubanın ağ alması
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Заглядеться на водопад Афурджа
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Оценить мастерство ковроткачей в местных мастерских
Предложение от PASHA Travel:
Quba Palace 5* – от 130 AZN за ночь на двоих, включая завтрак.
Шахдаг
Азербайджан с недавнего времени славится не только своим гостеприимством, наивкуснейшей кухней и необыкновенной красотой, но и первоклассными горнолыжными курортами. Покрытая слоем снега гора Шахдаг — признанный рай для адептов горнолыжного спорта, число которых среди наших соотечественников значительно увеличилось в последнее время. Горнолыжные курорты Шахдага предлагают ухоженные трассы, отличный сервис, развитую инфраструктуру и множество развлечений помимо катания на лыжах.
Чек-лист для Шахдага:
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Совершить захватывающую поездку на канатной дороге
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Встать на лыжи (даже если не собираетесь кататься)
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Встретить утро на балконе с видом на белоснежные горы
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Выпить горячий ароматный латте в отеле
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Прокатиться со склона горы так быстро, как раньше не пробовали
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Сделать смешное фото, лежа на снегу
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Насладиться вкусным ужином после активного дня
Предложение от PASHA Travel:
Pik Palace 5* – от 190 AZN за ночь на двоих, включая завтрак и тур на ваш выбор от bakusightseeing.com
Надеюсь, мы вас заинтересовали … А если это так, приглашаем вас ознакомиться с новым продуктом PASHA Travel в рамках кампании по развитию местного туризма «Gəzməyə Vətən Yaxşı».
Хотим еще раз напомнить, что очутиться в сказке можно и дома, а чудесный и запоминающийся отдых находится всего на расстоянии одного клика на платформе https://gezmeyevetenyaxsi.az, а также платформы уникальных туров по Баку и регионам www.bakusightseeing.com
А если вы не можете решить куда поехать и вам нужен совет, то мы всегда рады вашему звонку или е-майлу
+994 50 286 0102
Всегда Ваш,
PASHA Travel