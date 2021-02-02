Совершенство в простоте: Improtex Motors представил новый Rolls-Royce Ghost

10:20

1 февраля компанией Improtex Motors в шоуруме Rolls-Royce Motor Cars Baku для медиапредставителей была проведена презентация нового Rolls-Royce Ghost.

Байрам Ягубов, генеральный директор Improtex Motors, подчеркнул: «Мы очень рады начать 2021 год с дебюта одного из самых ожидаемых Rolls-Royce. Здоровье и безопасность наших гостей имеют для нас первостепенное значение, поэтому мы организуем индивидуальные встречи с новым Rolls-Royce Ghost для представителей медиа, а в дальнейшем и для клиентов».

Первый Ghost из Гудвуда создан в ответ на запросы нового поколения клиентов, отличавшихся как по возрасту, так и по взглядам. Эти люди дали нам понять, что хотят видеть свой Rolls-Royce чуть меньшим по размеру и менее претенциозным. Успех созданной для них модели превзошёл самые смелые ожидания. С 2009 года, за десять лет своего существования, стал самой успешной моделью за 116-летнюю историю марки.

«В результате мы создали самый технологичный Rolls-Royce в истории. Основополагающие ценности нашего бренда отражены в этом притягательном, минималистичном, но в то же время комплексном продукте, который прекрасно гармонирует с потребностями клиентов Ghost и идеально соответствует духу времени», - прокомментировал Джулиан Дженкинс, региональный директор по Европе, Rolls-Royce Motor Cars.

Чтобы создать новый продукт, который бы находил отклик у клиентов в течение следующих десяти лет, нам было важно прислушаться к их требованиям. Сегодня мы задаем новые стандарты клиентоориентированности, выпуская принципиально новый автомобиль для особой аудитории Rolls-Royce. Это бизнес-элита и предприниматели, требующие от своего Ghost больше, чем когда-либо. Им нужен новый тип роскошного седана: динамичный, безмятежно комфортный и совершенный в своем минимализме. Именно таким автомобилем является Ghost.

Единственные элементы, которые новый Ghost унаследует от своего предшественника, – статуэтка «Дух экстаза» на капоте и зонтики в дверях. Все остальное было спроектировано, искусно изготовлено и разработано с нуля.

Визитная карточка марки – плавность хода, которая сравнима с «полетом на ковре-самолете», – претерпела значительные изменения. Для нового Ghost инженеры полностью переработали подвеску, внедрив систему Planar.

Самозакрывающиеся двери – излюбленная функция покупателей Rolls-Royce со времен первого Phantom из Гудвуда. С помощью кнопок, расположенных на приборной панели и на задней стойке в моделях с задними дверями, клиенты могут с легкостью запахнуть за собой двери. В новом Ghost эта легендарная функция была усовершенствована: отныне двери впервые можно открыть с помощью электропривода, не прилагая никаких усилий.

После выхода владелец может автоматически закрыть дверь, нажав кнопку на внешней ручке. Если пассажир или водитель предпочтут закрыть дверь вручную, ее движению будет помогать электропривод. Встроенные сенсоры продольного и поперечного наклона, а также датчики ускорения, установленные на каждой двери, обеспечивают одинаковую скорость их работы, независимо от угла наклона автомобиля.