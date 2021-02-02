Армянская оппозиция ждет возвращения Кочаряна из Москвы

До 8 февраля экс-президент Армении Роберт Кочарян проведет в Москве встречи с российской элитой, после чего вернется в Армению. Накануне на встрече лидеров оппозиции обсуждался вопрос, что конкретные планы нужно будет строить после возвращения Кочаряна. Об этом пишет армянская газета "Жоговурд".

Издание напоминает о состоявшейся на днях встрече экс-президентов Роберта Кочаряна, Сержа Саргсяна, лидера партии "Родина" Артура Ванецяна, а также кандидата в премьеры от оппозиции Вазгена Манукяна, представителя АРФД Ишхана Сагателяна и главы "Процветающей Армении" Гагика Царукяна.

По информации издания, известно лишь, что с 20 февраля оппозиция приступит к активным действиям, требуя отставки премьера Никола Пашиняна.