В Турции успешно испытали крылатую ракету Atmaca видео
В турецкой провинции Синоп прошли испытания крылатой ракеты Atmaca. Противокарабельная ракета дальнего радиуса действия, разработки специалистов компании Roketsan, вскоре поступит в серийное производство. Об этом сообщает Anadolu.
Испытания прошли успешно, ракеты точно поразили цель условного противника. За испытаниями наблюдали командующий ВМС Турции адмирал Аднан Озбал и губернатор Синопа Эрол Караомероглу. «Ракеты Atmaca придают уверенности друзьям Турции и внушают страх врагам Анкары», - сказал Озбал.
«Ракета успешно запущена с военного судна TCG Kınalıada и точно поразила цель. Поздравляю Roketsan и вооруженные силы Турции», - написал глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир в Twitter.