Китай выдвинул основателю Alibaba новые требования

Власти Китая выдвинули новые условия для выхода на биржу финансово-технологической компании Ant Group («дочка» Alibaba) Джека Ма. Об этом сообщает Reuters.

Теперь, чтобы выйти на IPO, компания должна будет выделить в отдельную фирму сервиса данных о потенциальных заемщиках, причем она тоже будет жестко регулироваться. Если это условие будет соблюдено, Ant Group сможет выйти на IPO в ближайшие два года, отмечает агентство. Но в этом случае оценка компании будет куда меньше тех 34,5 миллиарда долларов, на которые рассчитывал Ма.

В ноябре власти КНР распорядились приостановить размещение акций Ant Group, которая выходила на китайский фондовый рынок, из-за высказываний Джека Ма. Миллиардер раскритиковал правила, регулирующие в стране отрасль высоких технологий. В список выдающихся предпринимателей Китая в технологической сфере, опубликованный в государственной газете Shanghai Securities News, Ма уже не попал.

Ранее стало известно, что Китай решил закончить войну с основателем Alibaba. Ant Group и китайские регуляторы согласовали план реструктуризации, который превратит предприятие в финансовый холдинг.