ОАО «Азерэнержи» реконструирует 500/330/220-киловольтную Апшеронскую подстанцию, которая считается номер один и самой большой жизненно важной подстанцией страны, но с истекшим сроком эксплуатации, так как была построена 36 лет назад.

В результате начатых несколько месяцев назад работ по реконструкции на Апшеронской подстанции, наряду с обновлением оборудования открытых распределительных устройств 500, 330 и 220 кВ, расширена территория распределительных устройств. Установлена ячейка предусматриваемой строительством II 330-киловольтной ЛЭП «Дербент», соединяющей энергосистемы Азербайджана и России.

На территории построено новое здание управления, оснащенное современными цифровыми панелями, микропроцессорной релейной защитой, а также приборами управления и устройствами постоянного тока. В настоящее время проводится монтаж оборудования. Создается дистанционно управляемая диспетчерская система SCADA, а также система противоаварийной автоматики и пожаротушения на основе нового проекта. В 3 км от подстанции прокладывается новая асфальтированная дорога.

Отметим, что 220-киловольтные подстанции «Хырдалан», «Мушфиг» и «Говсан», которые в целом обеспечивают электроэнергией Баку и Апшеронский полуостров, питаются именно от стратегически важной Апшеронской подстанции.

Воздушные линии 500 и 330 кВ непосредственно входят в Апшеронскую подстанцию от электростанций в городах Мингячевир и Ширван. Данная подстанция также соединяет Сумгаитскую электростанцию, подстанции «Яшма», «Агсу» и «Габала». Реконструкцию Апшеронской подстанции предусматривается завершить до мая текущего года.