Зия Мамедов опровергает: «Меня никто не вызывал в следственные органы»

Экс-министр транспорта Зия Мамедов опроверг информацию о том, что его вызвали на допрос в следственные органы.

«Кто распространил эту информацию? Это ложь. Я дома, не верьте подобным слухам», - сказал экс-министр в беседе с азербайджанскими журналистами.

Напомним, ранее ряд СМИ со ссылкой на неназванные источники сообщил о том, что вслед за арестом экс-министра труда и социальной защиты населения Салима Муслимова на допрос был вызван и Зия Мамедов.