Минэкологии о причинах тумана в Баку

Из-за небольшой разницы в температуре в Баку и на Апшероне в ночное и дневное время образовался инверсионный слой, заявила журналистам директор бюро прогнозов Национальной гидрометеорологической службы Гюльшад Мамедова, говоря о причинах тумана, который наблюдается в последние дни в столице и на полуострове.

По словам Мамедовой, образовавшийся над Каспийским морем слой тумана в результате усиливающегося юго-восточного ветра перешел на Апшеронский полуостров и создал условия для образования тумана: «Туманная погода с интервалами сохранится до полудня 6 февраля».