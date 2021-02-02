Вот так выглядит село Солтанлы в Джебраиле фото; видео

Министерство обороны Азербайджана опубликовало очередной видеорепортаж с освобожденных от оккупации территорий. Военное ведомство знакомит с селом Солтанлы Джебраильского района Азербайджана.