С целью бесперебойного, устойчивого и безопасного обеспечения потребностей абонентов в природном газе ремонтно-строительным управлением ПО «Азеригаз» в различных районах Баку проводятся работы по обновлению газопроводов, срок эксплуатации которых истек.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе производственного объединения, на пересечении улиц Худу Мамедова и Мухаммеда Хади в Хатаинском районе стальные трубы газовых линий заменяются полиэтиленовыми трубами диаметром 315 мм. После того как новая газовая линия длиной 250 метров будет готова, газоснабжение 15 тысяч абонентов будет нормально отрегулировано.

Ремонтные работы с целью улучшения газоснабжения 6 тысяч абонентов продолжаются и в Наримановском районе столицы. Подземная газовая линия, проложенная по улице Юсифа Везира Чеменземинли, со стальной трубой диаметром 325 мм, завершившей свой срок эксплуатации, заменяется полиэтиленовой трубой диаметром 315 мм длиной 650 метров. К ремонтным работам привлечено большое количество машин и механизмов, рабочей силы. Работы планируется завершить в ближайшие дни.

Предлагаем вашему вниманию видеоматериал о проделанной работе.