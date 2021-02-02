Пакистан хочет участвовать в восстановлении освобожденных территорий

Большое число пакистанских компаний хотели бы участвовать в восстановлении освобожденных от оккупации территорий. Об этом журналистам сказал посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайе.

По словам дипломата, в ходе визита в Пакистан глава МИД Азербайджана пригласил пакистанские компании в Азербайджан.

«В связи с этим мы проведем переговоры с правительством Азербайджана. Надеемся, что представители пакистанских компаний приедут в Азербайджан для участия в этом процессе в ближайшие месяцы и годы», - сказал пакистанский дипломат.