Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 13:07

В своем телеграм-канале Ашот Габрелянов признал давно всем остальным очевидное: в период войны Семен «Тузик» Пегов работал на него и по его заданиям. Но даже не это в признаниях старого «Камшотыча» главное… Безудержно несет дядюшку Камшотыча – старый затейник захотел теперь Славы. Нет, не российскую певицу с таким псевдонимом и даже не молодого юношу с таким именем – просто Славы спасителя своего древнейшего Отечества. Которое, как всем давно известно, колыбель цивилизации, родина унитазов и правящих династий Великобритании.

«За две недели до капитуляции Семён Пегов мне рассказал, что ребята воюют как львы, но по его пониманию начались проблемы с организацией обороны и тыла. Руководство армией не особо понимает ситуацию на передовой. Я попросил своего товарища, бывшего моего зама по Ньюс медиа и владельца нескольких СМИ в Ростове Самвела Налбандяна вылететь срочно в Ереван и встретиться с Арцруном Ованнисяном. Задание было такое - точно понять ситуацию и рассказать мне. А там уже было можно подумать, как перенастроить информационную политику и понять, что делать дальше», - написал он в своем телеграм-канале. Вот всего два абзаца – и перед нами полное… масштабности и драмы полотно с результатами самоудовлетворения и слива слегка контуженного результатами войны «великого информационного полководца». У него, генералиссимуса Галактики, своя разведка – гражданин России Сёма «Тузик» Пегов, который вполне способен не только гнать «совершенно правдивые» репортажи с армянских позиций, но и давать оценки организации обороны и действий тыла.

У него, главаря диванных армянских войск, своя генеральная инспекция – ростовский газетный магнат, имеющий российское гражданство, но, тем не менее, по первому звонку готовый лететь в Ереван и строго спрашивать за ситуацию с официального представителя МО Армении. Именно он, Великий и Ужасный, способен одним только изменением информационной политики своих сливных бачков, в которые превращаются все масс-медиа, до которых дотянутся его шаловливые и волосатые ручонки, переломить ход войны. Естественно – в пользу боевых армянских «львов». А также, по всей видимости, и карабахских кабанов с нездоровыми пищевыми наклонностями, которые по всему Карабаху гонялись за «сирийскими наемниками и международными террористами» - и в конце концов все их съели, вместе с документами и амуницией. Могущество и профессионализм прямо прут. Правда, остается загадкой, как с таким-то талантом можно вдребезги всё проиграть. Но здесь озорник Камшотыч как тот боксёр на ринге: и двигается хорошо, и техника отличная – вот только трусы постоянно в ответственный момент сваливаются, отвлекают от нанесения нокаутирующего удара. Но, тем не менее, откровения Камшотыча заслуживают интереса не только со стороны психиатров и антропологов. Потому что, когда этого воистину выдающегося представителя армянского паноптикума несет, то несет масштабно, фонтаном и до донышка. Ведь он что в двух абзацах умудрился сделать – сдать двух своих кадров, которые выполняют его поручения. Ну, ладно, Сёме «Тузику» Пегову к сливам Камшотыча не привыкать. Старый интриган уже настолько надругался над его репутацией «объективного военного корреспондента», что теперь его иначе как «Сёма штопаный» и звать-то не будут.