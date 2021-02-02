Какая будет погода завтра в Азербайджане
В субботу, 6 февраля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен туман, будет дуть умеренный северо-западный ветер, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии при Минэкологии и природных ресурсов.
В Баку и на Апшеронском полуострове максимальная температура ночью составит 4-6, днем 7-9 градусов тепла.
Атмосферное давление повысится с 760 до 767 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 55-60.
В районах Азербайджана 6 февраля преимущественно без осадков, однако ночью и утром в некоторых восточных районах возможны осадки. Местами туман, ожидается умеренный западный ветер.
Температура воздуха ночью 3-6, днем 10-15 градусов тепла, в горах ночью от -3 до +2, на высокогорных территориях 5-7 градусов мороза, днем 3-7 градусов тепла.
На Апшероне в субботу ожидается умеренное колебание атмосферного давления, что в целом благоприятно для метеочувствительных людей.