В Армении обнародовали еще один список убитых в Карабахе
Министерство обороны Армении опубликовало новый список армянских военнослужащих, убитых в Нагорном Карабахе. В новом списке имена еще 52 военных.
Минобороны Армении на сегодняшний день обнародовало имена лишь 2175 убитых военных. 21 января министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян заявила журналистам, что число погибших, по последним данным, составляет 3450.
По данным армянской стороны, еще не все погибшие внесены в списки потерь военного ведомства. Кроме этого, до сих пор обнаружены тела 1 354 убитых армянских военнослужащих.