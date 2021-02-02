Более доступное общение с обновленными тарифами Sərbəst

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В тарифах Sərbəst не изменились только цены! Больше интернета и больше минут внутри страны в тарифных пакетах Sərbəst доступны уже сегодня! Компания ООО Azercell Telecom, которая всегда уделяет особое внимание своим абонентам, обновляет тарифные пакеты Sərbəst, позволяющие экономить расходы на связь, наслаждаясь удобным и комфортным общением. Стремясь учитывать интересы и потребности каждого абонента, лидирующий мобильный оператор предлагает выбрать один из обновленных тарифов Sərbəst.

2 GB интернета и 350 минут внутри страны всего за 10 манатов в месяц в рамках тарифа Sərbəst 10; 5 GB интернета и 500 минут внутри страны за 15 манатов в месяц в рамках тарифа Sərbəst 15; 15 GB интернета и 850 минут внутри страны за 25 манатов в месяц в рамках тарифа Sərbəst 25; 25 GB интернета и 2500 минут внутри страны за 50 манатов в месяц в рамках тарифа Sərbəst 50; и, наконец, тариф Sərbəst 75, который предлагает 60 GB интернета и 4000 минут внутри страны за 75 манатов в месяц. Azercell не только делает звонки и интернет более доступными в рамках тарифных пакетов Sərbəst, но также предоставляет 1 GB для бесплатной переписки в приложениях Facebook Messenger и WhatsApp.