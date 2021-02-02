Вместе с тем эффективная и плодотворная деятельность адвоката и адвокатуры в целом возможна только в государстве, существование которого подчинено нормам права, фундаментальным юридическим принципам, направленным на защиту достоинства, свободы и прав человека. Только в такой стране адвокат не только оказывает правовую поддержку лица, которое он представляет, но и принимает активное участие в установлении правосудия, тем самым привнося свой вклад в рост качества судебной деятельности.

Профессия адвоката - один из самых благородных и гуманных видов деятельности. Каждый человек, даже преступивший закон, имеет право на сострадание и защиту. На то, чтобы кто-то был за него. И когда над вступившем в противоречие с законом вершится суд, есть только один человек, который защищает его права, следит за тем, чтобы в ходе судебного процесса соблюдались справедливость и закон. Это накладывает на самого адвоката огромную ответственность, требует досконального знания всего комплекса юридических наук, добросовестного и честного отношения к своим обязанностям.

А.Гусейнли решительно отвергает появляющиеся время от времени в СМИ и соцсетях кривотолки об отсутствии в нашей стране свободной юридической деятельности, о невозможности адвокатам вести свою практику независимо, без давления и диктата со стороны.

Об этом с уверенностью заявил haqqin.az член Коллегии адвокатов Азербайджана Алескер Гусейнли, долгие годы занимающийся адвокатской деятельностью. Защитник с большим опытом и стажем утверждает, что сегодня в Азербайджане на самом высоком юридическом уровне обеспечивается возможность каждого человека обратиться к адвокату по своему выбору для поддержки своих прав на предварительном следствии, пользоваться помощью адвоката с момента ареста, задержания или предъявления обвинения и до завершения судебного процесса. При этом деятельность адвокатов, оказывающих юридическую помощь, строго регламентирована.

В истории адвокатуры Азербайджана были разные периоды, но в целом всегда осуществлялось четкое следование принципам законности и справедливости. На сегодняшний день азербайджанская адвокатура, всегда игравшая важную и незаменимую роль в судебно-правовой системе страны, подверглась существенным реформам, заручившись еще более сильной поддержкой государства и в то же время обретя большую свободу в своей деятельности. Теперь это фундаментальная структура, на правовую помощь которой может рассчитывать каждый гражданин страны.

«Такие разговоры не способствуют доверию к адвокатуре в обществе, мешают нашей работе. Адвокат самостоятельно, исходя лишь из интересов клиента и своих знаний и опыта, ведет свою адвокатскую деятельность. Никто не имеет права ему мешать в этом. Любое вмешательство или создание препятствий защитнику влечет за собой уголовную ответственность. И это четко определено законами нашего государства.

Я многие годы работаю в этой сфере, принимал участие в сотнях судебных процессов. Понятно, что не все обвиняемые и их родственники согласны с приговором, и нередко вину за якобы несправедливое решение суда возлагают именно на защитника. Такова особенность нашей деятельности. Однако со всей ответственностью заявляю, что не знаю случаев, когда в нашей стране адвокат сталкивался с давлением или преследованием.

Разумеется, как и в любой другой сфере, могут быть определенные промахи, недочеты. И случалось, что адвокат, допустивший ошибку, лишался членства в Коллегии адвокатов. Но это не значит, что в их дела кто-то вмешивается или оказывал определенное давление. Подобные изъяны возможны всюду - в образовании, медицине, экономике, одним словом, во всех сферах. При этом никто просто так не выдворяется из Коллегии адвокатов - если это случилось, значит были обоснованные претензии со стороны лица, доверившего данному юристу защиту своих прав», - отмечает А.Гусейнли.

Известный бакинский адвокат полностью согласен с тем, что когда юрист независим, он будет стойко противостоять внешнему давлению и станет более настойчив в принятии правильных решений. Утверждения, что в Азербайджане нет независимых и более того – по-настоящему профессиональных адвокатов, он полностью отвергает.

«Как и во всех сферах жизнедеятельности человека, в адвокатуре есть грамотные, высококвалифицированные юристы и в то же время, скажем так, далекие от профессионализма лица. Но огульно обвинять всех в отсутствии профессиональных знаний и навыков, ставить на всех клеймо дилетантства, беспринципности не только неэтично, но и попросту смешно и глупо. Вот уже почти двадцать лет я в адвокатуре, и поверьте, не стал бы так долго заниматься этим, если бы кто-то вмешивался в мою работу, заставлял предпринимать те или иные неприемлемые для меня действия, подтасовывать статьи закона.

Сейчас моя дочь получает юридическое образование и тоже хочет стать адвокатом. Если бы в нашей стране чинили препятствия работе защитников, разве бы я поддержал свою дочь в ее намерении выбрать именно эту юридическую специальность?» - обращается юрист ко всем очернителям отечественной адвокатской практики.

К юристам, в том числе к адвокатам, претензий и недовольства в обществе всегда больше, чем к какой-либо другой профессии, потому что они напрямую связаны с человеческими судьбами. Однако это не должно оцениваться как давление на их работу. Адвокатура в нашей стране - это независимый правовой институт, который профессионально осуществляет правозащитную деятельность. Адвокаты в Азербайджане имеют возможность свободно действовать на основе принципов верховенства закона, независимости, демократии, гуманизма, справедливости, открытости и конфиденциальности. В отличие от многих стран, они работают в соответствии с законом, не подчиняясь никаким государственным органам или должностным лицам. Закон не разрешает прокуратуре, суду, судье, другим государственным органам или должностным лицам вмешиваться в деятельность адвоката.

Как подчеркнул А.Гусейнли, в нашей стране запрещен даже допрос адвоката в связи с его деятельностью. Адвокат действует только на основании действующего законодательства и принципов, вытекающих из профессиональной этики. А те, кто хочет очернить отечественную адвокатуру, кто распространяет ложную информацию о якобы преследовании адвокатов, пытаются развернуть клеветническую кампанию не только против них, но и против всего нашего государство, потому что независимая судебная система – это один из главных факторов существования демократического Азербайджана.

«В статье 12 Конституции, которая является Основным законом Азербайджанской Республики, четко сказано, что высшая цель нашего государства - обеспечение прав и свобод человека и достойного уровня жизни людей. Защита прав и свобод граждан напрямую связана с судебной системой и адвокатурой. Если кто-то сомневается в существовании в нашей стране независимой судебной системы, в свободной деятельности юристов, значит этот человек пытается дискредитировать наше государство в целом. Я уверен, что нападки на азербайджанских юристов как в местной прессе, так и в зарубежных СМИ и социальных сетях, являются частью кампании против нашей государственности. А потому призываю своих коллег и юридическое сообщество страны быть максимально бдительными к любым попыткам подорвать устои государства и активно бороться с негативными силами, которые стремятся очернить нашу профессию, нашу деятельность», - предупреждает А. Гусейнли своих коллег и все юридическое сообщество страны.