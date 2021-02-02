В двухчасовом интервью турецким телеканалам глава турецкого МВД говорил много и интересно. Но одна его фраза еще долго будет обсуждаться и корректироваться: «Вы думаете, переворот был совершен FETÖ? Попытка переворота была проведена не гюленистами».

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу обвинил Соединенные Штаты в том, что именно они стояли за неудавшимся переворотом 2016 года.

По словам Сулеймана Сойлу, это были какие-то «иные силы», которые работают систематически и «до сих пор не оставляют правительство в покое». «И не оставят, если вы не будете уверенно стоять на своих ногах», - заявил он.

Естественно, общественность потребовала разъяснений, поскольку совсем недавно прозвучали слова председателя «Партии Будущего» Ахмета Давутоглу, с 2009 по 2014 год бывшего главой турецкой дипломатии, а затем до 2016 года возглавлявшего кабинет министров Турции.

Этот уважаемый в стране политик заявил буквально следующее: «Турецкий президент находится под контролем неких серых кардиналов из «глубинного государства» - derin dövlet. Эрдоган не совсем свободен в своих действиях и обременен обязанностями перед неизвестными влиятельными кругами. И скоро его сместят».

Вполне ожидаемо заявление главы МВД подлило масло в огонь, тема глубинного государства, в Турции называют это «vesayet», дословно – «опека», здесь очень острая, с огромным разбросом мнений. И Сулейман Сойлу просто вынужден был высказаться более конкретно, прямо указав в сторону Вашингтона.

Госдепартамент США отреагировал крайне оперативно, тут же выступив с опровержением: «Заявления Анкары о причастности Вашингтона к попытке переворота в Турции в 2016 году не соответствуют ее статусу союзника США по НАТО и стратегического партнёра Соединённых Штатов».

На что наблюдатели тут же вполне обоснованно заметили, что «статусу-то может и не соответствует, но вот только доказательств Вашингтон к своей непричастности так предоставить и не может». А у Анкары они, по всей видимости, появились. Не та эта тема, не того уровня обвинения, чтобы можно было произносить какие-то слова без веских доказательств.

А учитывая, что попытка переворота произошла в тот период, когда Джо Байден - известный тем, что предлагал сместить президента Эрдогана насильственным путем, был вице-президентом США, совпадения перестают быть случайными и некоторые части мозаики плотно встают на свои места.

Означает ли все описанное выше, что в нынешнем году, когда попытке переворота 15 июля 2016 года, унесшей жизни более 250 турецких граждан, исполнится пять лет, нам будут представлены новые и шокирующие подробности тех событий? По всей видимости – да.