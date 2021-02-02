Раскрыто устройство автомобиля Apple

По данным инсайдеров, Apple видит в новом автомобиле автономное устройство без водителя. Специалисты полагают, что в первую очередь американская компания будет сосредоточена на выпуске электрокаров, которые займутся перевозками людей и доставкой продуктов из магазинов. Данный шаг может столкнуть между собой Apple и Tesla на рынке самоуправляемых автомобилей. Затем компания может представить электрокар для потребительского рынка.

Apple близка к заключению контракта с группой компаний Hyundai-Kia по производству автономного электрокара. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники и экспертов рынка.

Согласно раскрытым данным, Apple близка к подписанию договора о сотрудничестве с группой компаний Hyundai-Kia. Производитель iPhone уже инвестировал в совместный проект около 3,6 миллиарда долларов. В партнерстве, как сообщают источники, заинтересованы обе корпорации: американская хочет выйти на автомобильный рынок, корейская — закрепиться на рынке США. Однако компания Тима Кука может найти другого партнера или заключить договор с несколькими автопроизводителями. Представители Apple и Hyundai-Kia отказались от комментариев, когда с ними связались журналисты CNBC.

Инсайдеры рассказали, что взгляды топ-менеджеров американской и корейской компаний на развитие автоиндустрии сходятся. Назначенный в октябре вице-председатель Hyundai-Kia Ыйсан Чонг (Euisun Chung) заявил, что «мобильность — будущее компании».

Для Apple решение произвести собственный электрокар открывает потенциал для выхода на мировой рынок автомобилей, оцениваемый в 10 триллионов долларов. По словам специалистов, американская компания занимает треть рынка смартфонов, который оценивают в 500 миллиардов долларов. «Таким образом, Apple потребуется занять всего два процента рынка автомобилестроения, чтобы данный сегмент приносил им столько же денег, сколько и бизнес по производству iPhone», — заключила аналитик Morgan Stanley Кэти Хуберти (Katie Huberty).

Ранее стало известно, что Apple планирует выпустить собственный автомобиль к 2025 году. По информации от инсайдеров, главной особенностью электрокара будет «прорывная» технология аккумулятора, которая позволит заметно увеличить запас хода автомобиля.