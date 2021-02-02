Младший сержант Мурадов: «Мы верили в нашу Победу» Они сражались за Родину
Один из тысяч героев - ветеран Отечественной войны Эльвин Мурадов был тяжело ранен в боях. Сейчас с еще не зажившимися ранами он прикован к постели в отцовском доме, где живет с женой и двумя детьми.
Корреспондент haqqın.az побеседовала с ветераном в его родном селе Гушчу Шемахинского района.
«За четыре месяца лечения я перенес пять операций. Но главное, что мы победили. Воспитываю еще одного солдата для Родины»,- с улыбкой рассказывает 26-летний младший сержант Эльвин Мурадов.
Село Гушчу, расположенное в 20 км от районного центра, является вторым по численности в Шемахинском районе. В нем проживают более 500 семей. Местные жители занимаются сельским хозяйством, в основном животноводством. Из 45 сельчан, отправившихся добровольцами на войну, 18-летний солдат Яшар Бакиров стал шехидом, а Эльвин был тяжело ранен в боях на Агдеринском направлении.
Эльвин записался добровольцем на фронт еще в апреле 2016 года. С тех пор его имя было в списках резервистов. В первые дни войны ему пришла повестка из военкомата, и он сразу отправился на фронт.
До войны Эльвин работал пастухом в Сабирабадском районе на ферме. С начала боевых действий он отправил супругу с двумя детьми к отцу в село Гушчу, а сам ушел воевать.
«Я служил артиллеристом в приграничной части, расположенной в Гедабеке. Имел военный опыт и всегда верил в нашу победу»,- говорит раненый боец.
Эльвин воевал на Агдеринском направлении, прошел Талыш, Суговушан. Ранение он получил 16 октября, когда выносил с поля боя товарища.
«Знаете, почему мы были уверены в победе? Все стремились вперед, без страха и сомнения. Даже тяжелораненые бойцы молча, без слез, не прося о помощи, ждали своей очереди на отправку в медпункт. Никто не прятался за спинами, все старались помочь друг другу. Боевой настрой действовал сильнее всех лекарств», - утверждает Эльвин.
«Помогая вынести с поля боя раненного в голову боевого товарища, я сам получил осколочную травму от разрыва снаряда. Аллах дал нам силы, не ощущая боли и страха, мы два часа ждали, пока придет помощь», - рассказывает Эльвин Мурадов.
Ему оказали первую медицинскую помощь в Нафталанской городской больнице. Затем прооперировали в клиниках Гянджи, Агджабеди и Баку.
«Слава Аллаху, нога цела, раны заживают. Врачи обещают, что после следующей операции мое состояние улучшится», - добавил ветеран.
Врачи установили на поврежденную ногу Эльвина аппарат Илизарова. Первого марта будет проведена еще одна полостная операция. Но Эльвин убежден, что достиг поставленной самому себе цели и внес вклад в освобождение азербайджанских земель.