Ульвия Худиева 16:21

Один из тысяч героев - ветеран Отечественной войны Эльвин Мурадов был тяжело ранен в боях. Сейчас с еще не зажившимися ранами он прикован к постели в отцовском доме, где живет с женой и двумя детьми. Корреспондент haqqın.az побеседовала с ветераном в его родном селе Гушчу Шемахинского района.

«За четыре месяца лечения я перенес пять операций. Но главное, что мы победили. Воспитываю еще одного солдата для Родины»,- с улыбкой рассказывает 26-летний младший сержант Эльвин Мурадов. Село Гушчу, расположенное в 20 км от районного центра, является вторым по численности в Шемахинском районе. В нем проживают более 500 семей. Местные жители занимаются сельским хозяйством, в основном животноводством. Из 45 сельчан, отправившихся добровольцами на войну, 18-летний солдат Яшар Бакиров стал шехидом, а Эльвин был тяжело ранен в боях на Агдеринском направлении. Эльвин записался добровольцем на фронт еще в апреле 2016 года. С тех пор его имя было в списках резервистов. В первые дни войны ему пришла повестка из военкомата, и он сразу отправился на фронт. До войны Эльвин работал пастухом в Сабирабадском районе на ферме. С начала боевых действий он отправил супругу с двумя детьми к отцу в село Гушчу, а сам ушел воевать.