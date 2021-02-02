Эрдоган: Запад не должен вмешиваться во внутренние дела Турции

Как сообщает «Анадолу», об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя реакцию ряда иностранных государств на события в одном из вузов Стамбула.

США и страны Европы не должны вмешиваться во внутренние дела Турции. Западу лучше обратить внимание на собственные проблемы, такие как проявления расизма в США и насилие в отношении участников движения «Желтых жилетов» во Франции.

«США выступают с критикой событий в стамбульском вузе. И об этом говорят в стране, где полицейские убивают безоружных афроамериканцев. Вы лучше призовите себя к ответу за проявления расизма. То же самое относится и к Эммануэлю Макрону. Вы в Париже решите вопрос «Желтых жилетов». Мы не допустим повторного участия молодежи в преступных действиях, в том числе терроризме», - подчеркнул Эрдоган.

Глава Турции далее осудил призыв президента Франции к выводу турецких военных специалистов из Ливии.

«Макрон так ничему и не научился. Турция направила военных в Ливию не просто так. Военное присутствие Турции в любом регионе – вклад в мир и стабильность. Нас пригласили в Ливию власти африканской страны», - сказал Эрдоган.

При этом он обвинил Францию в оккупации Мали.