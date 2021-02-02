Когда-то могущественный министр Мамедов: "Содержу скот, надо же зарабатывать на жизнь"

«Я сейчас нахожусь в своем доме в Уджаре. Занимаюсь сельским хозяйством, выращиваю ячмень и пшеницу. У меня нет другого рода деятельности. Я также содержу скот, надо же как-то зарабатывать. Сегодня не так просто зарабатывать», - признается экс-министр в интервью изданию unikal.org.

По словам Зии Мамедова, в его хозяйстве работают и местные жители.

«Это также поддержка местных жителей, которые обеспечены работой. Я, по своей природе, не могу оставаться без дела. В стране созданы прекрасные условия для тех, кто хочет работать. Я выражаю благодарность господину президенту за созданные условия», - сказал он.