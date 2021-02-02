В целях повышения безопасности дорожного движения в Низаминском районе на пересечении улицы Бакир Чобанзаде и Джамшида Нахчиванского установлены новые светофорные столбы, дорожные знаки, а также выполнены работы по нанесению новой дорожной разметки, сообщили haqqın.az в Бакинском транспортном агентстве.

В результате на перекрестке уменьшилась возможность возникновения пробок, за счет обеспечения регулируемого движения, риски дорожно-транспортных происшествий сведены к минимуму. Кроме того, учитывая расположение в непосредственной близости двух общеобразовательных школ и одного детского сада, комфорт и безопасность пешеходного перехода были обеспечены за счет организации регулируемых пешеходных сигналов во всех направлениях.