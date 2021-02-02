COVID-19 в США: 119 тысяч новых зараженных

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в США увеличилось за прошедшие сутки на 119 тысяч, зафиксировано более 4,9 тысячи летальных случаев, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, за минувшие 24 часа медики зарегистрировали 119 931 случай заболевания COVID-19 в США и 4 941 летальный исход.

С начала эпидемии коронавирусом в США заразились более 26,6 миллиона человек, скончались более 455 тысяч пациентов.