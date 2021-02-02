В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 138 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В то же время 329 пациентов выписаны после завершения лечения, говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров Азербайджана в пятницу, пятого февраля.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались пять человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Всего в Азербайджане выявлено в общей сложности 230 907 случаев заражения коронавирусом, из них 224 760 человек благополучно прошли лечение, 3 153 пациента клиник скончались. Лечение 2 994 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период проведено 2 439 718 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 6 133 - за минувшие сутки.