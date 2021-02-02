В Пакистане в толпу бросили гранату: есть раненые

В результате теракта в пакистанской провинции Белуджистан, где проходило шествие по случаю «Дня солидарности с Кашмиром - 5 февраля», по предварительным данным, пострадали 16 человек, в том числе двое детей.

Как сообщает Anadolu со ссылкой на заявление властей региона, неизвестные на мотоциклах подорвали самодельное взрывное устройство во время шествия в поддержку народа Кашмира в районе Сиби. По предварительным данным, ранения получили 16 человек, в том числе двое детей. Состояние четырех пострадавших оценивается как критическое. Ответственность за теракт пока никто на себя не взял.