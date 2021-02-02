«Если вы пройдете чуть вправо от задней части известной бибиэйбатской мечети, то попадете в совершенно другой мир. Вы будто оказались в одном из прибрежных итальянских поселков, прославившихся во всем мире благодаря своей красоте и самобытности. После масштабных реставрационных работ в этот маленький бакинский поселок словно вдохнули новую жизнь.

Поселок Биби-Эйбат является одним из самых древних поселков Баку. Расположенный всего в 4-5 километрах от столицы Биби-Эйбат сегодня изменился до неузнаваемости. Об этом говорится в репортаже Азербайджанского государственного телевидения.

Отныне посетить Биби-Эйбат можно не только с целью поесть вкусной рыбы и понаблюдать за движением кораблей в море, но и прогуляться по красивым улочкам поселка. Этот поселок, вслед за Балаханы, изменился до неузнаваемости. Улочки здесь довольно узкие, а архитектура домов напоминает старый Баку. Красивые граффити на некогда почерневших от времени стенах домов создают особую атмосферу поселка. При реставрации домов в Биби-Эйбате преимущественно использовались белый и кофейный цвета. Во многих странах мира подобные поселки играют важную роль в развитии туризма», - говорится в репортаже.

Ожидается, что после Балаханы Биби-Эйбат также превратится в туристический центр. Во-первых, поселок расположен очень близко к центру Баку. А во-вторых, в отличие от Балаханы, Биби-Эйбат расположен на побережье моря.

«Я родилась в Биби-Эйбате и прожила здесь 57 лет. Благодаря ремонтным и реставрационным работам наш поселок стал очень красивым. К нам приезжают различные гости, гуляют и фотографируются здесь», - рассказывает местная жительница Матанет Мамедова.

Биби-Эйбат уникален еще и тем, что в нем сочетается все прекрасное, что есть в старом и новом Баку.

Одной из достопримечательностей поселка являются памятники, символизирующие нефтяную историю поселка. Именно здесь в 1847 году впервые в мире были пробурены нефтяные скважины.

«Наш проект состоит из нескольких этапов. Мы пока завершили первый этап, второй этап охватит улицу Натика Гулиева, третий – приморскую часть. Там будут детские площадки, спортивные площадки для пляжных видов спорта», - рассказывает архитектор Инара Азимзаде.

На первом этапе работ были заменены кровля, двери и окна домов. Заменена устаревшая инфраструктура. Проект реализуется компанией «Бакы Абадлыг» (Bakı Abadlıq Xidməti) по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева в рамках госпрограммы по благоустройству Баку и столичных поселков.