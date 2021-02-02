В Азербайджане определяется статус спецпредставителя президента

В Азербайджане определяется правовой статус спецпредставителя президента, его заместителя и специалистов представительства. В связи с этим вносятся изменения в Закон Азербайджанской Республики "О государственной службе", передает Trend.

Согласно изменениям, должности специального представителя президента Азербайджана, его заместителей и специалистов специальных представительств будут считаться административными и вспомогательными должностями.