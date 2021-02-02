В Киргизии арестовали уже второго экс-премьера

Правоохранители Киргизии задержали по подозрению в коррупции бывшего премьер-министра страны, депутата парламента Кубанычбека Жумалиева. Об этом сообщил Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ).

"В рамках проводимой работы по демонтажу коррупционных проявлений в высших эшелонах власти выявлена устойчивая коррупционная схема с участием депутата парламента Жумалиева, который уведомлен о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей "Коррупция" УК Киргизии", – говорится в сообщении.

Первомайским районным судом Бишкека в отношении Жумалиева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО на период следствия.

По данным следствия, Жумалиев, являясь депутатом и одновременно фактическим владельцем Международного медуниверситета в Киргизии, путем оказания давления и используя свое политическое влияние в лоббировании законопроектов в сфере образования, незаконно получил лицензию на право ведения образовательной деятельности.

В ГКНБ заявили, что установлены также факты незаконного обогащения, легализации преступных доходов и уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере со стороны Жумалиева, а также аффилированных с ним лиц и хозяйствующих субъектов.

Жумалиев в 1996-1998 годы занимал пост премьер-министра Киргизии. С 2015 года – депутат парламента страны от фракции Бир Бол (Будь един).

Напомним, 26 января был задержан и 28 января арестован другой бывший премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев по подозрению в коррупции и незаконном обогащении. Абылгазиев возглавил правительство Кыргызстана в 2018 году. 15 июня 2020 он подал в отставку.