Пожар в железоплавильном цехе в Бинагадинском районе Баку, потушен. Прилегающая к цеху территория была защищена от огня. Об этом haqqin.az сказали в пресс-службе МЧС.

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На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о том, что в железоплавильном цехе на территории Бинагадинского района Баку произошел взрыв, за которым последовал пожар.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МЧС, на место происшествия были немедленно привлечены соответствующие силы и средства министерства. В результате принятых мер пожар был локализован, цех защищен от огня.

Соответствующие структуры в настоящее время исследуют территорию.