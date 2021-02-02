Ильхам Алиев подписал распоряжение об индексации пенсий

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об индексации трудовых пенсий, передает АзерТАдж.

Согласно распоряжению, Министерству труда и социальной защиты населения Азербайджана поручено осуществить индексацию установленных Госкомитетом Азербайджана по статистике по 2020 году на 1 января 2021 года:

1.1. страховой части всех видов трудовых пенсий, назначенных на 1 января 2021 года в соответствии с годовыми темпами роста среднемесячной номинальной заработной платы;

1.2. сумм пенсионного капитала, зарегистрированных на 1 января 2021 года в страховой части индивидуальных счетов в системе персонального учета в соответствии с годовым уровнем индекса потребительских цен.

2. Кабинету министров Азербайджана решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.