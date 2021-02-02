В Британии открывают «карантинные отели»

Британские власти продолжают борьбу с коронавирусом. С 15 февраля в стране откроются специальные отели для лиц, прибывающих из эпидемиологически неблагополучных стран, передает Daily Mail.

В список попали более 30 стран, в том числе все государства Южной Америки, Португалия, страны южной Африки и Объединенные Арабские Эмираты.

Приезжающих из них в Британию обяжут пройти 10-дневный карантин в специальных «карантинных отелях». Власти страны считают, что такая мера должна препятствовать распространению новых штаммов коронавируса.