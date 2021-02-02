Иранского дипломата обвинили в терроризме наш обзор
Суд в бельгийском городе Антверпен приговорил 49-летнего иранского дипломата Асадуллу Асади к двадцати годам заключения за намерение устроить взрыв на митинге иранской оппозиции, проживающей во Франции. Эта история беспрецедентна хотя бы уже потому, что впервые приговор суда коснулся дипломата из Ирана. Обычно расследования с подозрениями в терроризме касаются представителей проиранских радикальных организаций, а не непосредственно государственных служащих.
Асадулла Асади работал в посольстве Ирана в Вене, и его арест стал результатом взаимодействия полицейских сил Бельгии, Германии и Франции. Дипломат был задержан в Люксембурге в июне 2018 года при встрече с бельгийской парой иранского происхождения в заведении сети Pizza Hut. У Насиме Наамани и Амира Саадуни при аресте было обнаружено полтора килограмма взрывчатки и детонатор. Взрывчатка была снабжена батареями, антенной и передатчиком сигнала.
Бельгийская пара признала, что получила пакет со взрывчаткой от иранского дипломата, но утверждает, что понятия не имела о содержимом. Следствие же установило, что целью террористической атаки было большое массовое мероприятие под Парижем, которое устраивал Национальный совет сопротивления Ирана в июне 2018 года. Это организация, оппозиционная нынешнему иранскому режиму, и в митинге приняли участие десятки тысяч человек.
К организации теракта оказался причастен еще один бельгиец иранского происхождения, поэт Мехрад Арефани, его арестовали уже в Париже. Сотрудника посольства Ирана приговорили к двадцати годам, а его сообщники получили сроки от 15 до 18 лет.
Иран, разумеется, возмущен фактом ареста, суда и приговора, считая дело сфальсифицированным, а права дипломата, которые защищены международными конвенциями, нарушенными. Представители же полиции утверждают, что Асадулла Асади – оперативник «Кудс» – сил специального назначения Корпуса стражей исламской революции, работавший под дипломатическим прикрытием и охотившийся за иранскими диссидентами по всей Европе, действуя с базы в Вене.
Сейчас спецслужбы европейских государств опасаются, что Иран может пойти на ответные меры. Это может быть похищение какого-то человека с гражданством одной из стран, которые принимали участие в операции против Асади, либо в качестве прямой мести, либо ради обмена. Не исключают, что в качестве рычага воздействия может быть использован шведско-иранский ученый Ахмадреза Джалали, которого еще в 2017 году приговорили в Иране к смертной казни. Иран может надавить на Швецию, чтобы та, в свою очередь, оказала влияние на Бельгию, и таким образом добиться размена приговоренных, угрожая в любой момент казнить Джалали.
Нынешнее обострение пришлось на очень неудачный для Ирана момент. Там ожидают облегчения своей ситуации и снятия болезненных санкций после относительной нормализации отношений с США и ожидаемого возврата к ядерной сделке. Лишняя ссора с западными странами Тегерану ни к чему. Однако всегда следует помнить, что Тегеран разный. В нем есть как настроенные на сотрудничество с Западом силы, так и сторонники жесткого противостояния, представленные в первую очередь руководством Корпуса стражей исламской революции. Их представления о целесообразности могут сильно отличаться от мнения политического руководства, и оглядываться на умеренных они, в случае чего, не станут. Так что опасения европейских спецслужб имеют под собой серьезные основания.