Суд в бельгийском городе Антверпен приговорил 49-летнего иранского дипломата Асадуллу Асади к двадцати годам заключения за намерение устроить взрыв на митинге иранской оппозиции, проживающей во Франции. Эта история беспрецедентна хотя бы уже потому, что впервые приговор суда коснулся дипломата из Ирана. Обычно расследования с подозрениями в терроризме касаются представителей проиранских радикальных организаций, а не непосредственно государственных служащих.

Асадулла Асади работал в посольстве Ирана в Вене, и его арест стал результатом взаимодействия полицейских сил Бельгии, Германии и Франции. Дипломат был задержан в Люксембурге в июне 2018 года при встрече с бельгийской парой иранского происхождения в заведении сети Pizza Hut. У Насиме Наамани и Амира Саадуни при аресте было обнаружено полтора килограмма взрывчатки и детонатор. Взрывчатка была снабжена батареями, антенной и передатчиком сигнала.

Бельгийская пара признала, что получила пакет со взрывчаткой от иранского дипломата, но утверждает, что понятия не имела о содержимом. Следствие же установило, что целью террористической атаки было большое массовое мероприятие под Парижем, которое устраивал Национальный совет сопротивления Ирана в июне 2018 года. Это организация, оппозиционная нынешнему иранскому режиму, и в митинге приняли участие десятки тысяч человек.

К организации теракта оказался причастен еще один бельгиец иранского происхождения, поэт Мехрад Арефани, его арестовали уже в Париже. Сотрудника посольства Ирана приговорили к двадцати годам, а его сообщники получили сроки от 15 до 18 лет.

Иран, разумеется, возмущен фактом ареста, суда и приговора, считая дело сфальсифицированным, а права дипломата, которые защищены международными конвенциями, нарушенными. Представители же полиции утверждают, что Асадулла Асади – оперативник «Кудс» – сил специального назначения Корпуса стражей исламской революции, работавший под дипломатическим прикрытием и охотившийся за иранскими диссидентами по всей Европе, действуя с базы в Вене.