Евгений Бай, спецкор, Вашингтон 19:06

В США не так часто можно увидеть очереди. Обычно это происходит во время так называемой «черной пятницы», когда тысячи людей в приступе настоящего сумасшествия закупают нужные и не очень товары по огромным скидкам. Но в последний месяц американцы начали по всей стране вставать в очереди за огнестрельным оружием, хотя никаких скидок на него нет. В январе было приобретено 2.3 миллиона «стволов», что на 80 процентов больше, чем в предыдущем месяце. Рекордсменом стал штат Мичиган, где в январе этого года по сравнению с январем года предыдущего продажи оружия выросли на целых 306 процентов.

Кривая продажи пистолетов и автоматов взметнулась вверх еще в прошлом году и пиками ее стали два события: введение карантина после начала пандемии коронавируса и гибель темнокожего наркомана Джорджа Флойда, в которой были обвинены полицейские. Из общего числа 8.4 миллиона покупателей в прошлом году 40 процентов составили те, кто пришел в оружейные магазины впервые, и 40 процентов пожелавших приобрести оружие были женщинами. Среди демографических групп на первое место вышли афро-американцы, прежде всего активисты движения BLM-«Жизни черных имеют значение». Чем же были так напуганы жители Нового света в нынешнем январе, после того как в стране произошла «смена караула»? Частично именно с этим и связана лихорадочная покупка оружия. Это в прошлом происходило каждый раз, когда к власти приходили демократы. Американцы боялись, и не без оснований, что новое демократическое руководство установит более жесткий контроль над продажей оружия и выведет из оборота наиболее опасные для окружающих виды полуавтоматических винтовок. Джо Байден не стал исключением. Во время своей избирательной кампании он пообещал запретить продажу многозарядных штурмовых винтовок, которые используются американскими военными на полях сражений в Сирии, Афганистане и других странах и предложил гражданам начать продавать уже приобретенное это оружие федеральному правительству. Замечу, что запретить продажу автоматов хотели и Билл Клинтон и Барак Обама, но им это сделать не удалось - влиятельная и супербогатая, связанная с республиканцами Национальная оружейная ассоциации, как щитом прикрывающаяся 2-ой поправкой к Конституции, даровавшей гражданам США на веки вечные право иметь оружие, успешно отразила все атаки демократов.

Но сейчас есть и другая причины стремительного роста продажи оружия. Во многом этом вина сошедшего со сцены Дональда Трампа, который так и не признал результаты президентских выборов и назвал всю прошедшую кампанию «обманом» и «мошенничеством». Это вызвало полный сумбур в головах миллионов людей, которые решили, что теперь их страна станет ареной жестокого противостояния между победителями и проигравшими. Штурм Капитолия 6 января сторонниками Трампа в полной мере обнажил эту угрозу. И буквально каждый день нация убеждается, что та акция была далеко не только эмоциональной реакцией на призыв Трампа пересмотреть итоги выборов. Как сообщило ФБР, в подготовке штурма активно участвовала ультраправая организация Proud Boys – «Гордые парни». После этих событий полномасштабная гражданская война в Америке, к счастью, не началась, хотя то тут, то там происходят стычки между «Гордыми парнями» и активистами из Антифы и BLM. Но кипящий разум возмущенный не только у чернокожих леваков и их противников - бородатых белых с их непременными устрашающими татуировками. Он кипит и в мозгах некоторых законодателей, которые зовут своих сторонников на смертный бой. Одной из таких личностей является конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, которая была избрана в ноябре прошлого года от штата Джорджия. Сейчас ее имя во всех главных новостях американских СМИ. О ней и до этого было известно как о яростной поклоннице конспирологической теории QAnon. По ней лидеры демократов объявлены отъявленными педофилами, которые насилуют детей и пожирают младенцев в угоду своему покровителю - сатане. C этими врагами нации госпожа Грин предлагает разобраться самым радикальным образом. А именно - предводителей демократов следует казнить. Первой в черном списке на уничтожение Грин фигурирует спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.